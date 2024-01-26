الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" وجامعة طنطا تنظمان قافلة طبية بقرية شبرا ملكان بالمحلة الكبرى

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا عن انطلاق فعاليات القافلة الطبية بقرية شبرا ملكان مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، غدًا السبت، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك في إطار خطة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأعلنت الجامعة، في بيانٍ لها، عن أن القافلة الطبية لتوقيع الكشف وصرف الأدوية بالمجان، وكل أنواع العمليات، وتضم كل التخصصات لعلاج المرضى، وهى: الباطنة، الجراحة العامة، القلب والصدر، الأنف والأذن، المسالك، العظام، الأورام، المخ والأعصاب، الجلدية، الرمد، الأطفال.

وتضم أيضا قافلة بيطرية لتقديم الخدمات البيطرية وصرف الأدوية بالمجان، كما تضم أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار.

القافلة الطبية بقرية شبرا ملكان مركز المحلة الكبرى للقرى الأكثر احتياجا الباطنة الجراحة القلب والصدر قافلة بيطرية

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