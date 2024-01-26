غدًا.. انطلاق قافلة علاجية مجانية بقرية دروة بالمنوفية

أعلنت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية دروة بمركز ومدينة أشمون، وذلك على مدار يومي السبت والأحد 27 و28 من يناير الحالي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالينا في القرى والنجوع.

وتضم القافلة تخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة - الأسنان - الجلدية - نساء وتوليد - تنظيم أسرة - أنف وأذن وحنجرة)، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي، بالإضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية للمواطنين، كما أوضحت مدير مديرية الصحة بالمنوفية أنه تم الانتهاء من القافلة الطبية بقرية الطرانة بالسادات، وذلك يومي الأربعاء والخميس ٢٤ و٢٥ من يناير الجاري، ومستمرون في تنظيم القوافل الطبية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة ضمن مبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

ويتم ذلك تنفيذًا ووفقًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، باستمرار تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوصول بالخدمات الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.