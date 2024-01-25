الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

المستشار عادل فهيم
المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة

هنأ المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة  و المستشارون أعضاء المجلس  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة تقديرًا لتضحيات أبنائها الذين جادوا بأرواحهم فى الدفاع عن شرف وكرامة  الشعب المصرى وإعلائًا لقيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن  متمنيا لسيادته ولمصر الخير والرخاء.   

كما هنأ المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع رجال هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين  لعيد الشرطة مثمنًا الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حماية وتأمين الجبهة الداخليه والحفاظ على امن وسلامة مصرنا الغالية وتقديرًا لتضحيات رجال الشرطة فى الزود عن الوطن ومقدراتة   لتتحقق التنمية  والتطور المنشود للدولة المصرية.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وأن يحقق الشعب المصري العظيم آماله وطموحاته  في التقدم والازدهار والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مجلس الدولة 25 يناير عيد الشرطة عيد الشرطة مصر

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