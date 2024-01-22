الداخلية تعد أغنية "هنا مصر" فى إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 72 (فيديو)

أعد وزارة الداخلية أغنية وطنية جديدة تحت عنوان "هنا مصر"، بالتزامن مع احتفالات 25 يناير عيد الشرطة الـ 72.

وطرح قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية الأغنية للفنان مصطفى حجاج والفنانة هبة مجدي، والتي ترصد ملحمة التكاتف الوطني بين أفراد الشعب المصري ورجال الشرطة.

أطلقت وزارة الداخلية، اللوجو الخاص بالاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وهو التاريخ، الذي يجسد ملحمة أبطال الشرطة في معركة الإسماعيلية عام 1952، لمواجهة العدوان البريطاني.