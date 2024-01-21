الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبطال وأسود" أغنية جديدة ضمن الاحتفالات بالعيد الـ72 للشرطة

أبطال وأسود
أبطال وأسود

أطلقت القناة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع يوتيوب أغنية "أبطال وأسود" ضمن الاحتفالات بالعيد الـ72 لعيد الشرطة المصرية الذي يواكب 25 من يناير الجاري.

أغنية أبطال وأسود

الأغنية بصوت المطرب وائل الفشني وتقول كلماتها، "السبع خطى وخطوته زلزال.. المصري حر يبان من الأفعال علشانها خطى شق جبال، قدم شهيد يا مصر ليكي وفخر للأجيال".

السبع خطى وخطوته وخطوته زلزال.. المصري حرب يبان من الأفعال وعشانها ضحى خطى شق جبال.. قدم شهيد يا مصر لكي.. وفخر للأجيال، وحوش وأبطال وأسود، في جبال في الصخر نفوت ونهد الأعادي جال ولا بنهاب موت أبطال على النار بنفوت نفديكي يا بلادي.

أغنية أبطال وأسود عيد الشرطة المصرية أبطال وأسود وائل الفشني الفشني وزارة الداخلية

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