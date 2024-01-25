الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي تركيا، اليوم الخميس، في نفس المنطقة التي دمرها زلزالان قبل نحو عام.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في بادئ الأمر.

وقال يرلي كايا، إن سكان المحافظات والمدن المجاورة شعروا بالزلزال.

وذكرت قناة "تي آر تي" أن الزلزال الذي وقع على عمق 14 كيلومترا تسبب في حالة ذعر بين السكان.

وضرب زلزالان مدمران جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في فبراير2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص في كلا البلدين، وتشريد ملايين.

 

 

زلزال ريختر تركيا علي يرلي كايا إكس

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