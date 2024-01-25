الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سر سحب فيلم "ليه تعيشها لوحدك" من دور العرض السينمائي

ليه تعيشها لوحدك
ليه تعيشها لوحدك

حقق فيلم “ليه تعيشها لوحدك” إيرادات في شباك تذاكر السينما اليوم، تقدر بـ4 آلاف و378 جنيها، فيما جاءت حصيلة إيراداته على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما بنحو 556 ألف جنيه، وهو الأمر الذي جعله في تهديد بسحبه من دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك الذي كتبه أحمد عبدالعزيز، في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

«ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبوضيف، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية، من إخراج حسام الجوهري.

ويحكي الفنان خالد الصاوي بطل الفيلم عن تشابه دوره بالعمل مع شخصيته في الحياة وكيف شعر بانسجام مع الدور.

ويدور فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث تدور حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي، شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

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