الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شريف منير يكشف تفاصيل شخصيته فى "ليه تعيشها لوحدك"

شريف منير وخالد الصاوي
شريف منير وخالد الصاوي بوستر فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

يستعد الفنان شريف منير لعرض فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك" في 3 يناير المقبل والذي يعتبر ضمن قائمة أفلام رأس السنة الجديدة.

وكشف منير عن شخصيته ضمن أحداث العمل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من خلال مقطع فيديو قال فيه: "شريف الدمنهوري، دي شخصيتي في فيلم ليه تعيشها لوحدك يا ترى عمل إيه هنشوف في الفيلم يوم 3 يناير".

https://www.instagram.com/reel/C1ZecCKtazT/?igsh=dm81ano2bm5yMW4= 

ويدور فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث تدور حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي، شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

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