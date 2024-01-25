الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب ألمانيا لتنس الطاولة: تنظيم بطولة مصر الدولية "مبهر" وكنت أتمنى رؤية صالة حسن مصطفى

مدرب ألمانيا
مدرب ألمانيا

أكد هاناز تيسلا، مدرب المنتخب الألماني لتنس الطاولة البارالمبية أن بطولة مصر الدولية تشهد تنظيم رائع يستحق الشكر لكل القائمين علي تنظيم البطولة.

أضاف مدرب المنتخب الألماني أنهم  يستعدون للتأهل لأولمبياد باريس 2024 والبطولة تسهد منافسة قوية لكن التأهل لنهائي البطولة يعد خطوة نحو أولمبياد باريس، مؤكدًا أن التأهل ليس سهلا فى ظل التصنيف العالمى ووفقًا لذلك يمكن التأهل إلى باريس من عدمه.

وكشف مدرب ألمانيا أنه كان حريصًا أن يرى صالة حسن مصطفى،  فى ظل تجهيزها للبطولات،  وبعد ان رايتها  قمت بزيارة الاهرامات وانبهرت بجمالها وروعتها

واختتم مدرب ألمانيا  بتوجيه  الشكر الى المهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي للطاولة، ولكل منظمى البطولة بسبب خروجها فى أفضل صورة وحسن التنظيم والاستقبال.

رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة: مصر قدوة للجميع وتتطور بشكل مستمر في استضافة البطولات الكبرى

تحدث سمير الكردي رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة البارالمبي، والنائب الأول للجنة البارالمبية العراقية عن استضافة مصر لمنافسات بطولة مصر الدولية للطاولة البارالمبية المقامة حاليًا في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتستمر حتى 27 يناير الجاري.

قال سمير الكردي: “أن الاتحاد العراقي دائمًا ما يشارك في منافسات بطولة مصر الدولية، وهناك تطور كبير في تنظيم البطولة، فالفنادق والمنشآت والصالات على أعلى مستوى، كما أن مصر متصدرة بين الدول العربية والإفريقية في تنظيم البطولات، فهي تتميز بخبرة إدارية وفنية“.

أضاف: “أنه منذ أكثر من عشر سنوات تشارك العراق مع مصر في جميع البطولات التي تستضيفها، فالاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور يُعد من الاتحادات القدوة للدول العربية، وأكثر دولة عربية تستضيف بطولات تنس الطاولة هي مصر الذي لها الفضل على جميع الدول العربية“.

وعن مشاركة المنتخب العراقي في البطولة، تابع: “يشارك منتخب العراق سنويًا في بطولة مصر الدولية، وفي هذه النسخة تضم القائمة ستة لاعبين، كما تشارك بطلة آسيا الدولية نجلاء عماد صاحبة الـ 18 عام، الذين يقومون بتأهيلها لبارالمبياد باريس 2024“.

أما عن مستوى منافسات البطولة، واصل الكردي: “أن مصر تنظم بطولة دولية على مستوى عالٍ قبل بارالمبياد باريس، حيث يشارك بها أبطال العالم والمنافسة قوية كثيرًا بها“.

وأكد أن “المنافسة مع مصر صعبة كثيرًا، حيث يوجد لديها قيادات إدارية على مستوى مميز بالإضافة إلى توافر الخبرات، كما يقدم الشكر لمصر وللاتحاد المصري برئاسة معتز عاشور بالإضافة إلى المنشآت التي يقام عليها المنافسات، فالعراق تفتخر بتنظيم مصر للبطولات“.

واختتم “أنه يشارك في البطولة عدد كبير من اللاعبين وهناك ضغط كبير في المباريات حيث تقام البطولة لمدة ثلاثة أيام فقط وهذا هو نظام البطولة ولكن اللاعبين على أعلى مستوى“.

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