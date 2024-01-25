"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز التسهيلات للجمهور بمعرض القاهرة للكتاب فى دورته الـ55

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" إن المواطنين يمكنهم متابعة كافة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 من خلال المنصة الرقمية التي طرحتها إدارة المعرض، كذلك يمكنهم شراء مختلف الكتب عبر الشراء الإلكتروني من خلال المنصة الرقمية.

وأضافت مراسلة "إكسترا نيوز": "يمكن أيضًا شراء تذاكر المعرض من خلال المنصة وبوابات التذاكر الموجودة خارج المعرض".

كما أشارت إلى أن فعاليات معرض الكتاب في نسخته الحالية تضم العديد من العروض الفنية التي تُقام على هامش المعرض طوال اليوم، حيث توجد عروض للسيرك القومي وعروض للفرق الفلكلورية المصرية من مختلف المحافظات على مدار اليوم.

11 خطًا للحافلات في أنحاء القاهرة الكبرى لنقل المواطنين

وتابعت: "نزهة معرض الكتاب لكل الأسرة تشمل الجانب الفني والثقافي والترفيهي أيضًا"، مشيرة إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يقدم العديد من التسهيلات لزواره من خلال 11 خطًا للحافلات في أنحاء القاهرة الكبرى لنقل المواطنين من وإلى معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يٌقام في مركز مصر للمعارض الدولية، حيث تعمل تلك الخطوط على مدار الساعة لنقل المواطنين.

القضية الفلسطينية حاضرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

واستكملت: "يوجد أيضًا داخل المعرض متطوعون يساعدون الزوار وإرشادهم لأماكن الأجنحة والصالات، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الأخرى مثل توافر أماكن للانتظار وجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة ومسارات لهم".

وأوضحت أنه تم تخصيص العديد من الفعاليات التي تتحدث عن القضية الفلسطينية والإرث الثقافي الفلسطيني والكتاب الفلسطينيين في لافتة من إدارة المعرض تجاه ما يحدث حولنا في العالم الآن.