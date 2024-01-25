مسؤولة يمنية: معرض القاهرة للكتاب أرضا خصبة للتبادل الثقافي والحضاري

أكدت مسؤولة الجناح اليمني في معرض القاهرة الدولي للكتاب أماني مجمل، أن المعرض يعد أرضا خصبة للتبادل الثقافي والمعرفي والحضاري بين الدول والشعوب.

وقالت أماني مجمل، اليوم الخميس، إن دولة اليمن تشارك في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ بهدف إطلاع القارئ المصري والعربي والأجنبي على الحضارة والفن والأدب والثقافة اليمنية.

وأعربت عن سعادتها للمشاركة في فعاليات النسخة الحالية للمعرض إلى جانب عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، موجهة الشكر لجمهورية مصر العربية على إتاحة الفرصة لشقيقتها اليمن للمشاركة في فعاليات المعرض.

وأبرزت المسؤولة اليمنية أن العلاقات المصرية اليمنية تتسم بالقوة والمتانة في كافة المجالات، وخاصة المجال الثقافي، منوهة بأنه رغم الظروف التي يمر بها اليمن، فإن هناك حرصا شديدا على المشاركة كل عام في معرض الكتاب.



ولفتت إلى أن معارض الكتاب، تعد وسيلة لتلاقي الحضارات وتبادل الثقافات والتعرف على ثقافة الآخر، كما أنها سبيل لنبذ العنف والكراهية، ووسيلة لتحقيق السلام من خلال "دبلوماسية الثقافة والحوار"، مشددة على أن الثقافة تعد إحدى أدوات القوة الناعمة لدى الدول لتعزيز وجودها على الساحتين الإقليمية والدولية.

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.