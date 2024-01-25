الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بافالو برجر نجاح مستمر لأكثر من 15 عام

مطعم بافالو برجر 
مطعم بافالو برجر 

تأسست مطاعم بافالو برجر في عام 2008 على يد الأخوين سهيل ولؤي تركى، حيث نفذا مع بعضهما البعض سلسلة من التألق 

والنجاحات فالبداية منذ تنفيذ مطعم بفكرة جديدة وهو عبارة عن فكرة مطعم غير مرئي حيث يتم تقديم الطعام بجودة عالية وبمكونات 

فائقة الجودة ولكن من خلال خدمة التوصيل فقط.

بدأت الفكرة بأنشاء اول فرع في المهندسين ومن ثم بعد النجاح الملحوظ تم انشاء ثاني فرع غير مرئي بحي شيراتون واستمرت وتحولت 

لمزيد ومزيد من التألق والنجاحات إلى أن تحولت لسلسة من المطاعم الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية حتى وصل عددها إلى أكثر من 

50 فرع.

الأخوين سهيل ولؤي تركى

 

بافالو برجر مطعم مصري 100% يعمل على تقديم البرجر من اللحم الصافي الطبيعي والوجبات السريعة ذات الجودة العالية، استطاع 

ان يثبت تواجده في محافظات القاهرة، الجيزة الاسكندرية وباقي المحافظات بأكثر من 50 فرع في جمهورية مصر العربية.

ووراء كل هذا النجاح في الفروع مصانع مصرية لخدمة الفروع وتوفير احتياجاتها تابعة لمؤسسة بافالو برجر تضم اكثر من 3000

موظف من العمالة المصرية.

مطعم بافالو برجر 
بافالو برجر 

 

كما انهم يحرصوا على سرعة خدمة العملاء وإتمام عملية الطلب والمتابعة وذلك من خلال انشائهم لموقع الكتروني وتطبيق خاص بـ بافالو برجروذلك لتسهيل الطلب وخدمة جميع العملاء وتوفير متطلباتهم.

 

وبفضل الجودة المقدمة والحرص دائما على إرضاء العميل احتلت سلسلة مطاعم بافالو برجر المرتبة الأولى في النصيب السوقي في 

مجال البرجر والوجبات السريعة في مصر ويعمل على زيادة التوسعات والانتشار خارج جمهورية مصر العربية. 

مطعم بافالو برجر 

وعلى المستوى الاخر يساهم بافالو برجر بدور مجتمعي ملحوظ ويشارك في الكثير من الأنشطة الخيرية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية 

المعروفة مثل مؤسسة بهية – بنك الشفاء المصري – مصر الخير – جمعية رسالة – بنك الطعام المصري

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