الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد بشأن العثور على جثتين متحللتين داخل الصحراء بـ15 مايو

ارشيفية
ارشيفية

استعجلت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحريات المباحث في واقعة العثور على جثتين متحللتين في الجبل بمنطقة ١٥ مايو.

قرار جديد بشأن العثور على جثتين متحللتين داخل الصحراء بـ 15 مايو

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة شاب -22 سنة-  بتغيبه عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن وراء اختفائه خفير ونجليه وألقى القبض عليهم.

وأضافت التحريات، أن المتهمين اكتشفوا وجود علاقة غير شرعية بين ابنة الأول والمجني عليه، وقاموا باستدراجهما كرها عنهما إلى منطقة جبلية قرب الطريق الأوسطى وإطلاق أعيرة نارية عليهما وقتلهما وألقى القبض على المتهمين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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