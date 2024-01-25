ضبط 223 كيلو كبدة فاسدة في أشمون

نجحت لجنة من الطب البيطري والتموين بالمنوفية في ضبط كميات كبيرة من الكبدة المستوردة في مركز أشمون خلال حملة على المحلات والمنشآت الغذائية في نطاق المركز بمشاركة الوحدة المحلية، حيث اتخذت اللجنة الإجراءات القانونية مع الضبطية.

وكلف اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بتكثيف الرقابة والمرور على المطاعم المنشآت الغذائية لضمان جودة المنتج المقدم للمواطنين.

وبتوجيه من الدكتور هانى شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر ومتابعة من الدكتور طه رزق مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، ولجنة بتكليف من مدير إدارة اشمون الدكتور أيمن عافية من الدكتور محمد صقر رئيس قسم المجازر، والدكتورة سلوى عصام الدين ورمضان نصار وتم ضبط 223كجم كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.