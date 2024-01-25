الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة "ديلر" بتهمة الاتجار فى الحشيش والترامادول بالجيزة للمحاكمة

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة ديلر  للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة "3 فروش حشيش" و800 قرص مخدر ترامادول. 

إحالة ديلر بتهمة الاتجار في الحشيش والترامادول بالجيزة للمحاكمة 

وكان المتهم قد اعترف أمام جهات التحقيق بتجارة المخدرات، بعد ضبطه بحوزته 3 فروش من مخدر الحشيش، و800 قرص من مخدر الترامادول استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية، وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات من مخدر الحشيش إلى المعمل الكيميائي؛ لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبطت بحوزته عددًا من الأقراص المخدرة.

اجهزة الامن النيابة العامة امن القاهرة حريق قتل نصب جهات التحقيق

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