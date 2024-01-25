إحالة "ديلر" بتهمة الاتجار فى الحشيش والترامادول بالجيزة للمحاكمة

قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة "3 فروش حشيش" و800 قرص مخدر ترامادول.

إحالة ديلر بتهمة الاتجار في الحشيش والترامادول بالجيزة للمحاكمة

وكان المتهم قد اعترف أمام جهات التحقيق بتجارة المخدرات، بعد ضبطه بحوزته 3 فروش من مخدر الحشيش، و800 قرص من مخدر الترامادول استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية، وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات من مخدر الحشيش إلى المعمل الكيميائي؛ لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبطت بحوزته عددًا من الأقراص المخدرة.