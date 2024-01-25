الخميس 25 يناير 2024
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حوادث

حبس عريس قتل طفلا لسرقة "التوكتوك" الخاص به في الجيزة

حبس
حبس

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس المتهم بقتل الطفل "أدهم" 14 عامًا/، لسرقة التوك توك الخاص به في أوسيم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات 

نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استدرج الطفل سائق "التوكتوك" من أجل توصيله، وبعد وصوله اعتدى عليه وقتله خنقًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هاربًا، واعترف المتهم إنه كان يمر بضائقة مالية وقرر سرقة الــ"توكتوك" والتخلص من قائده، وأرشد عن مكان بيع الــ"توكتوك"، لدى تاجر خردة.

 اعترافات المتهم

وأفاد المتهم أنه تزوج من شهرين فقط وكان يمر بضائقة مالية ففكر في طريقة سريعة للحصول على المال خاصة انه يعمل سمكري، ولا يعمل بشكل مستمر، فتطرقت إلى ذهنه فكرة سرقة "توكتوك"، ولكنه حرص ان يكون سائقه صغير السن لسهولة السيطرة عليه.

 وتابع بالفعل وقع اختياره على المجني عليه عندما شاهد سنه الصغير وجسده الضئيل وأوقفه طلب منه توصيله لمنزله لنقل بعض الاشياء، واثناء سيرهما في منطقة مهجورة مجاورة لترعة طلب منه التوقف بحجة انتظار صديق له، وعندما توقف الطفل نزل من "التوكتوك".

وأضاف أنه خنقه من الخلف فاستطاع الطفل الهرب منه، ولاحقه المتهم حتى أسقطه في الترعة وقذف عليه احجار كبيرة، حتى اختفى تحت الماء وعندما تأكد من غرقه استقل "التوكتوك"،وفر هاربا ثم باعه لاحد الأشخاص الذي قطعه خردة.

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