فى غياب صلاح.. ليفربول يضرب موعدا مع تشيلسى فى نهائى كأس الرابطة

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بتعادله مع مضيفه فولهام 1 /1 مساء الأربعاء في المربع الذهبي.



وتقدم المهاجم الكولومبي لويس دياز بهدف لليفربول في الدقيقة 11 ثم أدرك المدافع الفرنسي عيسى ديوب التعادل لفولهام في الدقيقة 77.



وتفوق ليفربول بنتيجة 3 /2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي بعد فوزه ذهابا 2 /1.



وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية يوم 25 فبراير المقبل، مع تشيلسي الذي تغلب على ميدلسبره 6 /2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وجاء أول ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة السابعة حينما سدد داروين نونيز مهاجم ليفربول من داخل منطقة الجزاء لكن بيرند لينو حارس فولهام تصدى له بثبات.



وجاءت الدقيقة 11 لتشهد هدف السبق لليفربول بواسطة دياز بعد مجهود فردي رائع قبل أن يخترق منطقة جزاء فولهام ويسدد كرة قوية في الشباك.



وألغى الحكم هدفا لليفربول في الدقيقة 28 بداعي تسلل نونيز.



وكان دياز قريبا من تسجيل الهدف الثاني له ولليفربول في الدقيقة 31 عبر تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس فولهام أنقذ الموقف.



ورد فولهام بهجمة أولى خطيرة في الدقيقة 33 عبر تسديدة قوية لراؤول خيمينيز من على حدود منطقة الجزاء لكن كاومين كيلير حارس ليفربول وقف له بالمرصاد.



وأنقذ كيلير مرمى ليفربول من فرصة أخرى خطيرة وتصدى ببراعة لتسديدة قوية نفذها ويليان من خارج منطقة الجزاء.



وبعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني كاد فولهام يرد بهدف التعادل عندما سدد أندرياس بيريرا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن القائم الأيمن وقف له بالمرصاد.



ورد ليفربول بفرصة محققة حينما سدد هارفي إليوت كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس فولهام أنقذ الموقف ببراعة.



وواصل بيرند لينو حارس فولهام تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 58 عندما تصدى بشكل رائع لتسديدة صاروخية نفذها نونيز من داخل منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة 77 رد ديوب بهدف التعادل لفولهام بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق هاري ويلسون حولها المدافع الفرنسي بقدمه اليمنى إلى داخل شباك ليفربول.