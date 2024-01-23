"لا يمكن التشكيك فى مو".. مدرب ليفربول يدافع عن محمد صلاح

أكد بيباين لايندرز، المدرب المساعد بنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يمكن التشكيك في التزام محمد صلاح وذلك في أعقاب عودته الوشيكة من بطولة كأس أمم إفريقيا لتلقي العلاج بعد إصابته في أوتار الركبة، وهو الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات.

قائد المنتخب المصري سيعود من كوت ديفوار غدا الأربعاء لكي يتولى الجهاز الطبي بالنادي عملية تأهيله، مع وجود أمل أن يعود للانضمام للمنتخب المصري إذا تأهل للمراحل الأخيرة من البطولة.

ووجه أحمد حسن، أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب المصري انتقادات حادة وقال إنه كان ينبغي على صلاح البقاء مع الفريق "حتى لو كان يقف على قدم واحدة"، لكن لايندرز دافع عن صلاح البالغ من العمر 31 قائلاً: "الشخص الوحيد الذي ينبغي ألا تشكك في التزامه هو محمد صلاح".

وأضاف: "لم أقابل شخصا، لاعبا ولكن أيضا إنسان، أكثر منه التزاما في حياة لاعب كرة القدم المحترف".

وأردف:" أعلم أن بلاده حزينة لخسارته. ولقد شعرنا بالحزن البالغ لإصابته".

وقال: "في أول مباراة، لعب وقدم تمريرات حاسمة، هو قائد الفريق، وبالطبع هو لاعب مهم للغاية، لكن السبب الوحيد الذي جعل جهازنا الطبي يقرر إعادته هو إعطاؤه أفضل فرصة ممكنة ليكون متاحا للعب مع المنتخب المصري إذا وصل للنهائي".

وأكد: "أنا سعيد للغاية لأن الجهاز الطبي للمنتخب المصري، ونادي ليفربول عملا سويا، كانا على تواصل واتخذا القرار سويا".

وأوضح: "إنه مثال عن كيفية تعاون المنتخبات مع الأندية ووضع اللاعب، وليس أهداف كل طرف، في صدارة الاهتمامات، لأن هذا يشكل تضاربا في المصالح".

وأضاف: "كلنا اتخذنا القرار الأفضل بالنسبة له، وأفضل شيء بالنسبة له هو أن يتواجد في بيئة مستقرة، يعرف فيها الناس، ويكون هؤلاء الناس ملتزمين ولديهم الوقت للتركيز على عملية تأهيله، ونحن نعلم كيف تسير الأمور هنا في هذه المنشأة".