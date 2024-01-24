جثة طافية بترعة الكوم الأحمر.. سمكرى وراء مقتل سائق "توك توك" فى أوسيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على سمكري متهم بقتل سائق وسرقة مركبة "توك توك" الخاصة به والتخلص من جثته بترعة الكوم الأحمر بدائرة مركز شرطة أوسيم.

البداية مع بلاغ تلقاه رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الكوم الأحمر بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لـ"أدهم" سائق مبلغ بتغيبه وبها آثار إصابات ظاهرية وآثار عنف على الجثة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالتحرى والبحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سمكري قام باستدراج المجني عليه لتوصيله إلى أحد للمناطق وفي منطقة نائية تعدى عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ثم ألقى جثته في ترعة الكوم الأحمر لمروره بضائقة مالية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.