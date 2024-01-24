الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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والد الشهيد رائد مصطفى عبيد: الرئيس لا يتوانى فى خدمة أهالى الشهداء

الشهيد رائد مصطفى
الشهيد رائد مصطفى عبيد

قال العميد عبيد محمود الأزهري، والد الشهيد رائد مصطفى عبيد، إن مشهد محاكاة استشهاد الشهيد مصطفى عبيد اليوم في احتفالية عيد الشرطة يذكرنا دائمًا بذكراه. 

وأضاف الأزهري في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "ربنا يبارك في أولاد الشهيد هو أخذ نصيبه ونحسبه من الشهداء بإذن الله".

والد الشهيد رائد مصطفى عبيد: الرئيس يحرص دائمًا على تكريم الشهداء

وأكد أن الشهداء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقوا كل التقدير سواء شهداء القوات المسلحة أو الشرطة المصرية وكل الشهداء من الجهات المدنية أيضًا، مشيرًا إلى أن الرئيس يحرص دائمًا على تكريم الشهداء وأسرهم ويذكرهم في كل مناسبة.

وتابع: "الرئيس السيسي في أي لقاء له يطلب من الحضور وقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ولا يتوانى في خدمة أهالي الشهداء وتوجيه أجهزة الدولة لخدمتهم".

وأوضح أن الرئيس السيسي أنشأ صندوقًا لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وهذا أول مرة تحدث أن يكون هناك صندوق لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

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