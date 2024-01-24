أرملة الشهيد رائد طارق مبروك تكشف كواليس حديثها مع الرئيس السيسى اليوم (فيديو)

علّقت الدكتورة سولينا سامي، أرملة الشهيد رائد طارق مبروك، على تكريمها اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72.

أرملة الشهيد رائد طارق مبروك: التكريم من الرئيس السيسي فخر لنا

وقالت "سامي" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "التكريم من الرئيس حاجة كلنا فخورين بها، وأنا فخورة به جدًا".

وأضافت: "الشهيد عمل اللي كان نفسه فيه، ولآخر لحظة كان يدافع عن بلده وكان بطل وراجل".

كما كشفت عن الحديث الذي دار بينها وبين الرئيس السيسي اليوم قائلة: "كان بيسألني محتاجة حاجة، ولو محتاجة حاجة قوليلي".

وتابعت: "الحمدلله الوزارة مش مخليانا محتاجين حاجة ومعانا خطوة بخطوة منذ يوم الاستشهاد".