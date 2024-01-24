الأربعاء 24 يناير 2024
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سياسي

قيادى بـ"حماة الوطن": كلمة الرئيس السيسى حملت رسائل طمأنة للمصريين

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار

أكد الدكتور محمد الزهار، القيادي بحزب حماة الوطن والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، كانت كاشفة للعديد من الحقائق خاصة بالأزمة الاقتصادية والدولار، خاصة تأكيده أن أزمة الدولار تعاني منها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة، وتتكرر هذه الأزمة على مدار السنوات، وأن الدولة المصرية ستعبرها مثل باقي الأزمات الأخرى، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حرص على توضيح الأزمة بالأرقام من خلال كشف حجم الإنفاق وإيرادات الدولة.

 

 

وأضاف «الزهار»، أن الرئيس السيسي أوضح أسباب أزمة الدولار من خلال تأكيده أن حجم الإنفاق داخل الدولة المصرية أكبر بكثير من حجم الميزانية، وأن الفاتورة التي دفعتها مصر من خلال استنزاف الميزانية في أحداث 2011 هي 450 مليار دولار، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب التي تكلفت 120 مليار دولار، بجانب كشفه أن حجم الإنفاق الشهري للدولة المصرية في عدد من القطاعات تعتبر كبيرة جدًا، وهي أن وزارة البترول تحتاج شهريًا مليار دولار واستيراد الزيوت يحتاج إلى مليار دولار أخرى.

وأشار الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أن هناك بعض السلع تحتاج إلى مليار دولار أيضًا، وهو ما يتطلب ضرورة زيادة الإنتاج لتقليل حجم الاستيراد، مضيفًا أن الرئيس السيسي، حرص على تسجيل احترامه للمواطن البسيط الغلبان مصر أمانة في رقبة جميع المصريين وكل شيء يهون إلا بلدنا.

وأوضح «الزهار»، أن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة للمصريين على رأسها تأكيده أنه يقدر حجم معاناة المواطن المصري والأزمة الاقتصادية، كما يقدر بشدة صمود المصريين، وهو ما يؤكد إيمان الرئيس السيسي بقدرة الشعب المصري على عبور كافة الأزمات والمصاعب وإيمانه بإرادة المصريين وعزيمتهم وقدرتهم على بناء مصر والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعا.

الدكتور محمد الزهار كلمة الرئيس السيسي عيد الشرطة الأزمة الاقتصادية الدولار

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