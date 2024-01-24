التفجير على أغان رومانسية.. وقائع لإسرائيل تستفز الشارع المصرى

اعتادت إسرائيل استفزاز الجميع من خلال ما تفعله في غزة منذ شن الحرب على القطاع المحاصر منذ أكثر من 3 شهور، فكثير من الوقائع استفزت الشارع المصري الذي بات يشاهد ما يحدث للفلسطينيين وهو يدعو لهم بالنصر.

التفجير على أغانٍ رومانسية

كان آخر وقائع الاستفزاز ما تم من جنود الاحتلال من تفجير على أغان رومانسية حيث أهدى قائد كتيبة الاحتياط 7810 أساف جولان تفجير حي كامل في غزة إلى زوجات وأزواج الجنود وعائلاتهم مصحوبة بأغان رومانسية.

وقال الضابط الإسرائيلي إن الحي الذي فجروه عملوا به طوال الأسبوع الماضي، مدعيًا أنهم وجدوا أسلحة وقاذفات للصواريخ وآثارًا للأسرى الإسرائيليين، فضلًا عن وثائق إسرائيلية أخذت من مستوطنة بئيري.

وقبل أن يضغط الزناد ويفجر حيًا سكنيًا كاملًا، اعتبر أنهم يخوضون أكثر الحروب شرعية، ومن ثم قال: “لنكن جميعًا سالمين”، وفجر الحي.

تصريحات استفزازية

وفى استفزاز للاحتلال من قبل، وصف رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة وأثارت هذه التصريحات غضب الجميع وقال المواطنون إن إسرائيل تستفز الوطن العربي بتصريحاتها عن الحرب مع غزة.

أكذوبة أغطية التابوت الفرعونى

منذ الشهور الماضية حالة كبيرة من الغضب، شهدتها مصر بعد نشر وسائل الإعلام الإسرائيلية صورًا لنقل أغطية تابوت فرعوني إلى فحص التصوير المقطعي في إسرائيل.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية التي كانت تريد استفزاز مشاعر المصريين تعرف طريقة صنع هذه الأغطية منذ آلاف السنين، حيث يعود الغطاء إلى نحو 950 عامًا قبل الميلاد وينتمي إلى مغن احتفالي لأحد الآلهة المصرية، بينما نفت وزارة السياحة والآثار المصرية هذا الأمر، مؤكدة أنه لا أساس من الصحة لما أعلنت عنه إسرائيل.