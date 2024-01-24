تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط سقوط لوحة إعلانية وإصابة 4 أشخاص بالمريوطية

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في سقوط لافتة إعلانية ضخمة بإحدى الشركات وزنها طن على سيارة سوزوكي حطمتها بالكامل بمنطقة المريوطية.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص أثناء تواجدهم أسفلها بجوار سنترال المريوطية فيصل.

وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث، وكلفت بالاستماع لأقوال شهود العيان.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط لوحة إعلانية ضخمة على سيارة بالقرب من موقف الهرم- أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وتبين سقوط لوحة إعلانية وتسببت فى تدمير سيارة سوزوكي بالكامل وتم نقل 4 أشخاص مصابين جراء الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.