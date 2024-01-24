الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حقيقة الجاحظ المفكر" في جناح حكماء المسلمين بمعرِض الكتاب

القاهرة الدولي للكتاب
القاهرة الدولي للكتاب

يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بـ معرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزواره كتاب "حقيقة الجاحظ المفكر" بقلم د.سليمان سليمان خميس من علماء الأزهر الشريف الذي يكشِف عن رؤى جديدة في شخصية الجاحظ ومناهجه من إصدارات مجلس حكماء المسلمين.

وتروي هذه الدراسة حلقة مهمة من سلسلة حلقات البحث عن الحقيقة وكشفها أيا ما كانت؛ إذ يدرس فيها المؤلفُ أحدَ أساطين مفكِّري المعتزلة وهو أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت. 255هـ) ليكشف لنا عن الجوانب الفكرية التي لم تحظ بعناية الباحثين من قبل، إذ يعد مؤلفنا أول من توجه إلى هذه الجوانب كشفًا ودراسةً وتحليلًا في حين أنَّ دراسة الجاحظ من قبل كانت تعنى أكثر بالناحية الأدبيَّة التي هي الناحية الأظهر من كتبه ومؤلفاته.

الرؤى غير ملتفتة للعصبيَّات المذهبية التي توصد أبواب المعرفة

ويدرك المتأمل لهذا الكتاب أن الجاحظ في هذه الرسالة ليس هو الجاحظ المتخيل في تصوُّر من درسه مَن قبل بل هي قراءة واعية مستوعبة لمعارفه وأفكاره ومقالاته ورؤاه، صحبتْها منهحية علمية توازن بتجرد تام بين تلك المعارف والرؤى غير ملتفتة للعصبيَّات المذهبية التي توصد أبواب المعرفة في وجوه قاصديها وطلابها.

وتأتي هذه الدراسة في أبواب ثلاثة ؛ يتناول الباب الأول التعريف بالجاحظ من حيث بيان الحالة العلميَّة والثقافيَّة للعصر الذي نشأ فيه وأسهم في تكوين معارفه وثقافته ثم التعريف به من خلال اسمه ومولده وكنيته ونسبته ونشأته الأولى، وثقافته، والمادحين له والقادحين فيه.

واشتمل الباب الثاني على المنهج الواقعي والنقدي عند الجاحظ، فتحدَّث عن الملاحظة والتجربة وشهادة الغير، والمنهج النقدي وتطبيقه على رواية الغير، فحدثنا الشيخ سليمان خميس عن خطوط أولية خطها الجاحظ للمنهج التجريبي، وجنوحه إلى الملاحظة والتجربة في كثير من أبحاثه الطبيعية والأخلاقية.

وتعرض الباب الثالث لبيان أهم القضايا التي عالجها الجاحظ؛ كمسألة ضرورية المعارف، وفعل الطباع، والصفات، والتنزيهات، والأخلاق والسلوك، وقد رسم لنا المؤلِّف في هذه المسائل تكوينًا معرفيًّا مختلفًا عن ذلك التكوين الذي نسب إلى الجاحظ في كتب السابقين.

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قناة "الوثائقية" تحتفى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

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وزارة السياحة والآثار تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليَّة، بالتجمع الخامس.

مجلس حكماء المسلمين القاهرة الدولي للكتاب حقيقة الجاحظ عمرو بن بحر المنهج الواقعي والنقدي

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