وزارة العمل تدرب مفتشيها على تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر

شاركت وزارة العمل فى ورشة عمل بعنوان "تعزيز قدرات مفتشي العمل على تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر"، والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لعدد 30 مفتش من مديريات العمل بالمحافظات والباحثين بالإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ظاهرة الهجرة غير الشرعية

يأتي ذلك في إطار تطوير آليات إنفاذ القانون في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تضمنت الورشة عدد من الموضوعات أبرزها: جهود ودور اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وكذا الإطار القانوني الوطني والمتضمن قانون العمل المصري وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى سلطات وواجبات مفتشي العمل وعرض عدد من الحالات العملية والقضايا المنفذة.

منظمة العمل الدولية

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن ورشة العمل جرت بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة وممثلي منظمة العمل الدولية، والسيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واكد مدير عام إدارة تفتش العمل فى تقريره، أن ورشة العمل تأتى تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وتنفيذًا لتوجيهاته بالعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تضافر الجهود والتعاون بين كافة جهات الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والتغلب على تلك الظاهرة.

وتسعى وزارة الهجرة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في المحافظات المصدرة للظاهرة، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية فضلا عن استمرار تلبية وتوفير كافة طلبات واحتياجات ومحفزات مخصصة للمصريين بالخارج، وإتاحة البدائل الآمنة، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومن بينها تأهيل وتدريب الشباب، حيث قدمت الوزارة نحو 341 دورة توعوية في 19 محافظة، استفاد منها 8656 شابا وفتاة، بجانب تدريب 3334 مدربا لتوعية الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتقديم 257 دورة تدريبية للشباب على حرف مختلفة، استفاد منها أكثر من 6 آلاف شاب في 18 محافظة.