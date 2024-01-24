الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تنظيم "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الصحة المهنية بالأقصر

ندوة السلامة والصحة
ندوة السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، ندوة توعوية للعاملين بالقطاع الصحى (وحدة طب الأسرة بمنشأة العمارى إحدى قرى المحافظة)، تحت عنوان “سلامتك تهمنا"، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بينال عاملين بمختلف قطاعات العمل داخل المحافظة.

تعقد الندوة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتتناول عدة محاضرات علمية ونظرية حول أنواع المخاطر داخل بيئة العمل بالقطاع الصحي، وكيفية إعداد خطة الطوارئ والإخلاء، وأهدافها في الحفاظ على العمال والمنشآت، وذلك ضمن جهود المديرية فى نشر التوعية والتثقيفحول كيفية تطبيق إجراءات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المختلفة لحماية العنصر البشرى والممتلكات من أنواع المخاطر المختلفة.

تأمين بيئة العمل 

وأوضح الدكتورهشام عبدالله، مدير مديرية العمل بالأقصر، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من أجل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال بكافة المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى من المخاطر التى من الممكن التعرض لها داخل بيئة العمل وللحفاظ على المنشآت وتوفير مناخ عمل آمن.

 أضاف مدير المديرية أن الندوة شهدت كلمة ألقتها الكيميائية منال سمير عبد المعطى بالإنابة عن مدير المديرية، أكدت خلالها اهتمام الوزارة بالحفاظ على العنصر البشري في العملية الإنتاجية أو الخدمية، وهو محور اهتمامها فى كل البرامج التى تقدمهاوالخدمات التي توفرها لحمايته ورعايته وتنمية مهاراته.

كما نوهت في المحاضرة التي ألقتها حول كيفية إخلاء العمال من المكان أثناء الكوارث حفاظا على حياتهم وحفاظاعلى المنشأة، والحد من حدوث الحرائق لضمان سير العملية الإنتاجية، وتقليل الحوادث والإصابات.

أيضا، تناولت الندوة ضرورة التحقيق في الحوادث للتعرف على أسباب الحوادث،ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها مرة أخرى، مؤكدا الحرص على عقد مثل تلك الندوات بصفة مستمرة لتحقيق أحد أهم أهداف الوزارة والإدارةالمركزية للسلامة والصحة المهنية وهي تأمين بيئة العمل والحفاظ على العنصر البشري.

مديرية العمل محافظة الأقصر الصحة المهنية ندوة القطاع الصحي

مواد متعلقة

وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوى همم فى الوادى الجديد

وزارة العمل: زيارة لتعزيز علاقات العمل والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالإسماعيلية

وزارة العمل: زيارة ميدانية للمدينة الصناعية لتعزيز علاقات العمل ومتابعة تنفيذ القانون بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

بعد تكريم أسرته من الرئيس السيسى ..من هو الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق؟

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟