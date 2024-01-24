سائقو القطارات في ألمانيا يبدأون أطول إضراب بسبب الرواتب

بدأ سائقو القطارات في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أطول إضراب لهم حتى الآن في نزاع عمالي مستمر مع شركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، سيؤثر على آلاف الركاب ويمكن أن يؤثر على الاقتصاد بخسارة تصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار).

ودعت نقابة سائقي القطارات الألمانية يوم الإثنين الماضي، إلى إضراب لمدة 6 أيام، ومن المقرر أن يبدأ الإضراب الصناعي من الساعة 2:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) الأربعاء حتى الساعة 6 مساءً.

وهذا هو الإضراب الرابع للسكك الحديدية منذ نوفمبر. ويمثل هذا تصعيدًا للخلاف بين النقابة ودويتشه بان حول الرواتب وساعات العمل، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من آخر إضراب نظمه موظفو السكك الحديدية يومي 10 و12 يناير، وجرت آخر مفاوضات مباشرة بين الجانبين في نهاية نوفمبر 2023.

وتريد نقابة سائقي القطارات خفض ساعات العمل الأسبوعية لعمال المناوبة من 38 إلى 35 ساعة دون تخفيض الراتب، حسب شبكة دويتشه فيله الألمانية.

ووضعت دويتشه بان خطة لتخفيض ساعة واحدة دون انخفاض الراتب أو زيادة بنسبة 2.7% إذا حافظ سائق القطار على 38 ساعة في الأسبوع، بالإضافة إلى زيادات في الأجور تصل إلى 13% ومكافأة تضخم لمرة واحدة. ورفضت النقابة هذا العرض قبل الإضراب.

"إضراب ضد الاقتصاد الألماني"

وقالت تانيا جونر، العضو المنتدب لاتحاد الصناعات الألمانية: "مع الإضراب لمدة ستة أيام، ليس من غير الواقعي توقع خسائر يصل إجماليها إلى مليار يورو".

وقالت المتحدثة باسم دويتشه بان، أنيا بروكر، إن الإضراب الصناعي الذي طال أمده "يعد بمثابة ضربة للاقتصاد الألماني".

وأشارت إلى أن "حركة البضائع التي تتعامل معها الخدمة تشمل إمدادات محطات توليد الكهرباء والمصافي".

ومع ذلك، قالت أيضًا: "ستبذل شركة DB Cargo كل ما في وسعها لتأمين سلسلة التوريد، ولكن من الواضح أنه سيكون هناك بعض التأثير".

ومن المتوقع أن يكلف كل إضراب "رقما منخفضا من مليونين"، وفقا لحسابات دويتشه بان، لكن الخبراء يقدرون خسارة أكثر خطورة للاقتصاد.

ووصف وزير النقل فولكر فيسينج الضربة بأنها "مدمرة"، وقال إنها ستزيد الضغط على سلاسل التوريد المنهكة بالفعل بسبب هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر في اليمن.

وقال فيسينج: "أجد أنه من غير المعقول بالنسبة لركاب القطارات أن تقف القطارات هناك مغلقة بينما لا يجلس المرء في نفس الوقت على طاولة المفاوضات".