الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متظاهرون إسرائيليون يحاولون منع مرور شاحنات المساعدات لغزة عبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم في جنوب إسرائيل

حاول عشرات المتظاهرون الإسرائيليون، من بينهم عائلات محتجزين وجنود سقطوا في معارك غزة، اليوم الأربعاء، منع مرور شاحنات المساعدات الإغاثية التي تعبر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، بينها تايمز أوف إسرائيل و جيروزاليم بوست، أنهم يحتجون على موافقة السلطات الإسرائيلية على دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع، ويعتبرون الأمر جنون.

 

 

 

ويزعم المتظاهرون، من حركة "الأمر 9"، أنه "لا تمر أي مساعدات حتى عودة آخر المحتجزين، ولا يتم نقل أي معدات إلى العدو".

 

وأظهرت مقطاع فيديو تم نشرها عبر وسائل الإعلام عشرات الإسرائيليون أمام بوابات المعبر وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية أمام الشاحنات ويرددون شعارات ضد الشعب الفلسطيني، واصفين إياهم بـ"العدو".

أوتشا: إسرائيل تسمح فقط بدخول ربع شحنات المساعدات

ويسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بوصول ربع بعثات المساعدات التي خططت لها الوكالات الإنسانية إلى غزة، بما يعادل 7 من أصل 29 بعثة مساعدات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، يوم الأحد: "إن هناك "زيادة كبيرة" في معدل رفض جيش الإسرائيلي وصول المساعدات إلى مناطق شمال وادي غزة، بوسط غزة، مقارنة بالأشهر السابقة".

وبحسب "أوتشا"، فإنه ما بين أكتوبر وديسمبر2023، تم رفض 6 فقط من أصل 43 (14%) من المهام المخطط إرسالها إلى شمال القطاع، وتم تسهيل الباقي.

وبين يومي السبت والأحد الماضيين، دخلت نحو 325 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى غزة عبر معبري رفح ومعبري كرم أبو سالم الحدوديين. في حين كان يتم السماح لنحو 500 شاحنة تجارية ومساعدات بدخول غزة يوميا قبل 7 أكتوبر 2023.

ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم بسبب الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أشهر في مدن الخيام وأماكن أخرى في جنوب قطاع غزة وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة. 

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