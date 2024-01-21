الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجناح اليمينى للمحافظين المعارضين فى ألمانيا يعلن انشقاقه وتشكيل حزب جديد

ألمانيا
ألمانيا

أعلن الجناح اليميني للمحافظين المعارضين في ألمانيا، انشقاقه وتشكيل حزب جديد بهدف خوض الانتخابات الإقليمية في سبتمبر المقبل.

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، أوضحت مجموعة "فيرت أونيون" (اتحاد القيم) بعد عقدها جمعية عامة أنها ستنفصل عن حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري الشقيق.

وقال زعيم المجموعة هانس-جورج ماسن: "بغالبية كبيرة، صوّت أعضاء فيرت أونيون لصالح تشكيل حزب يحمل الاسم نفسه".

وأضاف ماسن الذي لم يستبعد التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف: "يمكن للحزب أن يخوض انتخابات الولايات في شرق ألمانيا وسيتعاون مع جميع الأحزاب المستعدة للتغيير السياسي في ألمانيا".

ويتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة استطلاعات الرأي في براندنبورج وثورينجيا وساكسونيا قبل الانتخابات الإقليمية المقررة في سبتمبر.

من جهتها، استبعدت الأحزاب السياسية الرئيسية مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشار أولاف شولتس الدخول في أي ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

وأسس حزب "فيرت أونيون" الذي يتزعمه ماسن عام 2017 معارضون لميركل داخل الحزبين الديموقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي، وخصوصًا بعد قرارها السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين.

وكان ماسن رئيسًا سابقًا للمخابرات الداخلية في ألمانيا، لكنه أُجبر على التقاعد باكرًا عام 2018؛ بسبب إدلائه بتعليقات مثيرة للجدل حول الهجرة. 

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