"عمليات تعليم القاهرة" تتابع ختام سير اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٢٤ امتحان اللغة الإنجليزية فى الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا حتى الـ الحادية عشر، وتتابع غرفة العمليات منذ فجر اليوم ختام سير اللجان الامتحانية.

وأكدت غرفة العمليات على الوضوح في الطباعة وفى الورقة الامتحانية وعدم وجود أي مشاكل في الامتحان.

وجاءت ورقة امتحان مادة اللغة الإنجليزية فى صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنيًا ولغويا وشملت جميع دروس المنهج المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة.

وتنوعت الأسئلة بين الموضوعي والمقالي.