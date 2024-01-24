الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عمليات تعليم القاهرة" تتابع ختام سير اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية

ايمن موسى وكيل تعليم
ايمن موسى وكيل تعليم القاهرة

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٢٤  امتحان اللغة الإنجليزية فى الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا حتى الـ الحادية عشر، وتتابع غرفة العمليات منذ فجر اليوم  ختام  سير اللجان  الامتحانية.

وأكدت غرفة العمليات على الوضوح في الطباعة وفى الورقة الامتحانية وعدم وجود أي مشاكل في الامتحان.

وجاءت ورقة امتحان مادة اللغة الإنجليزية  فى صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنيًا ولغويا وشملت جميع دروس المنهج المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة. 
وتنوعت الأسئلة بين الموضوعي والمقالي.

امتحانات نصف العام البيان الشهادة الاعدادية تعليم القاهرة اخبار تعليم القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

تطوير شامل بالمنظومة.. تفاصيل خطة محافظة القاهرة للإنارة حتى 2030

تشمل مشروعات عديدة.. ننشر خطة محافظة القاهرة الاستثمارية حتى 2030

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

إمساكية الشهر الكريم| موعد أول يوم سحور وإفطار في شهر رمضان 2024

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟