الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استبعاد عراقى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالأمن العام

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية قرار  اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2024 بشأن إبعاد مجيد حميد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 

ونص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024/1/1، بشأن طلب إبعاد عراقي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 

وجاء فى المادة الأولى من القرار أنه يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو مجيد حميد عبد عبد عراقي الجنسية مواليد 1964/2/15.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

الجريدة الرسمية اللواء محمود توفيق استبعاد عراقي خارج البلاد إقامة الأجانب

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