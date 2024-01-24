الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بالقليوبية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8102 لسنة 2023، بإنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة في محافظة القليوبية يسمى فرع بنها ثالث، يختص بمباشرة القضايا التي تُنظر أمام مأمورية استئناف عالي شبرا الخيمة، ومحكمة شبرا الخيمة الكلية، ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية، ومحكمة قليوب الجزئية، يكون مقره ديوان عام حي غرب شبرا الخيمة بالمبنى الخلفى ـ شبرا الخيمة ـ القليوبية.

وجاء نص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهئبة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم 308 بتاريخ 12/22/ 2023 ومرفقاته؛ ولمقتضيات صالح العمل.

 

الجريدة الرسمية وزير العدل هيئة قضايا الدولة محافظة القليوبية

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