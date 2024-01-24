القبض على 6 متهمين بمخدرات قيمتها 5.5 مليون جنيه في 3 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مع 6 عناصر إجرامية بمحافظات «الإسماعيلية والشرقية وسوهاج» قدرت قيمتها المالية بـ 5،5 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صباح اليوم الأربعاء: «إدراكًا من الوزارة بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن (الإسماعيلية – الشرقية – سوهاج) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم».

مديرية أمن الإسماعيلية

-ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام.

مديرية أمن الشرقية

- ضبط 4 أشخاص من بينهم سيدة لثلاثة منهم معلومات جنائية لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وبحوزتهم 116طربة لمخدر الحشيش وزنت 11،600 كيلو جرام و1100 قرص مخدر لعقار الترامادول و2طبنجة وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وسلاح أبيض وسيارتين ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

مديرية أمن سوهاج

-ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام وفرد خرطوش و3 طلقات نارية وميزان حساس، ووبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5،500،000 جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.