حالات رد ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون

مع بدء موسم الإقرارات الضريبية، يتساءل ممولون حول حالات رد الضريبة على القيمة المضافة، ومن جانبها جمعت الدستور الحالات وفق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهي الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات والخد مات التي يتم تصديرها والضريبة التي حصلت بطريق الخطأ.

وكذا الضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو المنشأة المرخص به للمنشأة والضريبة التي يتحملها شخص غير مُقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد والرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، وذلك في الأحوال الآتية:

-اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل.

-البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

وكذا حالات الرصــید الــدائن الــذي مــر علیــھا أكثــر مــن ســت فتــرات ضــریبیة متتالیــة،والضــریبة الســابق ســدادھا علــى الاتوبیســات وســیارات الركــوب إذا كــان استخدامھا ھو المنشأة المرخص بھا للمنشاة والخامــات ومســتلزمات الإنتــاج والأجــزاء الداخلــة فــي تصــنیعھا والمباعــة لجھات معفاة وفقًا لنص المادة ) (28من قانون الضریبة علي القیمة المضافةوالضــریبة الســابق ســدادھا علــى الألات والمعــدات التــى تســتخدم فــى أنتــاج ســلعة أو تأدیــة خدمــة خاضــعة للضــریبة عــدا الأتوبیســات وســیارات الركــوب إذا كــان استخدامھا ھو النشاط المرخص بھا للمنشأةوالســــلع أو الخــــدمات التــــى تصــــدرھا مشــــروعات المنــــاطق والمــــدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة إلى خارج البلادوالـــواردات مـــن الســـوق المحلـــى الـــى مشـــروعات المنـــاطق والمـــدن والأســـواق الحـــرة والمنــاطق الاقتصــادیة ذات الطبیعــة الخاصــة مــن ســلع وخــدمات لازمــة لمزاولــة النشــاط عدا سیارات الركوب والـــواردات مـــن الســـوق المحلـــى الـــى مشـــروعات المنـــاطق والمـــدن والأســـواق الحـــرة والمنــاطق الاقتصــادیة ذات الطبیعــة الخاصــة مــن ســلع وخــدمات لازمــة لمزاولــة النشــاط عدا سیارات الركوب.