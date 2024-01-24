الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"نقابات الحوار الوطنى": العمل الأهلى ركيزة الاقتصاد الاجتماعى ونسعى لقانون موحد

مجدي البدوي
مجدي البدوي

أعرب مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي للحوار الوطني، عن أهمية العمل الأهلي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعاونيات والجمعيات الأهلية التي تمثل الاقتصاد الاجتماعي.

 

وقال البدوي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، إن هناك توافقا وطنيا على ضرورة إصدار قانون واحد للعمل الأهلي في مصر، بدلا من القوانين المتعددة التي كانت تحد من دور التعاونيات في الفترة السابقة.

 

وأضاف البدوي، أن التعاونيات لها تاريخ عريق في مصر، وكانت تساهم بشكل كبير في النهضة الاقتصادية، لكنها تعرضت لبعض المشاكل والصعوبات، مؤكدا أن حجم أعمال التعاونيات يبلغ نحو 100 مليار جنيه.

مجدي البدوي في المساء مع قصواء قصواء الخلالي الجمعيات الأهلية التعاونيات العمل الأهلي دور التعاونيات مصر

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