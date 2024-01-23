باسم كامل: الحوار الوطني حقق إنجازات فى الحقوق والحريات (فيديو)

أشاد المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالنتائج الإيجابية التي ترتبت على المراحل الأولى من الحوار الوطني.

وأكد كامل، في حوار تليفزيوني مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "سي بي سي"، أن من أبرز هذه النتائج توسيع مجال الحقوق والحريات واتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجيدة، وطالب بضرورة تعديل قانون الحبس الاحتياطي في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أنه يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة والبرلمان.

وقال كامل، إن الديمقراطية لا تعني فقط حكم الأغلبية بل تعني أيضًا شمول الجميع، وأن التوافق بين الجميع هو أحد أهم طرق تحقيقها.