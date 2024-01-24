عضو التحالف الوطنى: المشهد بغزة خطير ويفوق ما نراه على الشاشات

قال أشرف رياض، أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه مع بداية الأزمة بغزة، قلوبهم تحركت مع ما يحدث فيها، ومن هنا بدأ التحالف الوطني في تجميع المساعدات لقطاع غزة، مؤكدًا أنه لم يتوقع وصوله لمعبر رفح وكان له الشرف بالمشاركة في ذلك.

القصف يتم رؤيته بالعين

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن المشاهد هناك يفوق ما نراه على الشاشات، خاصة أن القصف يتم مشاهدته برؤيا العين، ومنذ الأيام الأولى يوجد 165 شاحنة تصطف على معبر رفح، وتم عمل اعتصام مفتوح حتى ندخل ونوصل المساعدات وتم صلاة الغائب.

وتابع أن الموضوع كان خطير فعلًا، وأن عائلته عندما عرفت أنه مع قافلة المساعدات رحبوا في البداية؛ لأنهم لم يكونوا يعلموا بحجم الخطورة على المعبر، ولكن أصوات الإنفجارات أصابتهم بالرعب، ولكنه قال لوالدته "نحن بالخارج وخائفون فما بالك بمن هم بالداخل" ومن هنا بدأت تهدأ.