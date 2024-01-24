الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محليات "الحوار الوطنى": نحن على أعتاب إصدار قانون الإدارة المحلية (فيديو)

سمير عبد الوهاب
سمير عبد الوهاب

أعلن سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني، أن اللجنة ناقشت عدة موضوعات وجوانب تتعلق بالإدارة المحلية، وأنه تم التوافق على ضرورة سرعة إنهاء قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المحلية.

وقال عبدالوهاب، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة cbc، إن اللجنة تمكنت من حل العقبة الرئيسية التي كانت تحول دون تحديد النظام الانتخابي المناسب للمجالس المحلية، وهي الجمع بين القائمتين الفردية والنسبية.

في المساء مع قصواء قصواء الخلالي سمير عبد الوهاب الحوار الوطنى الانتخابات الادارة المحلية النظام الانتخابي

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