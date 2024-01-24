محليات "الحوار الوطنى": نحن على أعتاب إصدار قانون الإدارة المحلية (فيديو)

أعلن سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني، أن اللجنة ناقشت عدة موضوعات وجوانب تتعلق بالإدارة المحلية، وأنه تم التوافق على ضرورة سرعة إنهاء قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المحلية.

وقال عبدالوهاب، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة cbc، إن اللجنة تمكنت من حل العقبة الرئيسية التي كانت تحول دون تحديد النظام الانتخابي المناسب للمجالس المحلية، وهي الجمع بين القائمتين الفردية والنسبية.