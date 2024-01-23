متخصص بالشأن الروسى: العلاقات المصرية الروسية مميزة ولا يستطيع أحد إنكارها

قال الدكتور نبيل رشوان، متخصص في الشأن الروسي، إنه تم الانتهاء من كل الأعمال التمهيدية الخاصة بعملية إنشاء محطة الضبعة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية مميزة ولا يستطيع أحد إنكارها على مدار السنوات، وحتى حرب الاستنزاف وبناء السد العالي وحرب 73 فهي علاقات كبيرة ومتشعبة.

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الاتحاد السوفيتي وروسيا لا ينكرون دور مصر وأنها هي من فتحت الأبواب في البلدان العربية وإفريقيا حتى في حكم الرئيس السيسي فقد أعطت مفتاح إفريقيا لروسيا.

مصر لا تريد علاقات مع أمريكا على حساب روسيا

وتابع، أن مصر لا تريد علاقات مع أمريكا على حساب روسيا ولا العلاقات مع أمريكا على حساب روسيا، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، قال إن "العلاقات تعمقت مع مصر ولا نطمح أن نحل محل الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن روسيا حريصة على عدم التدخل في علاقات الدول والخليج رغم عمق علاقاته مع الولايات المتحدة إلا أن روسيا لا تضغط عليه.

وأشار إلى أنه كان هناك عروض لمحطة الطاقة النووية شاركت فيها فرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا، وكانت الشروط الروسية هي الأفضل.