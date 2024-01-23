الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"اتحاد الصناعات": العلاقات المصرية الروسية تشهد أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس بوتين

كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة مستثمري الغاز المسال، أن مشاركة االرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي  اليوم الثلاثاء عبر الفيديو في مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحافظة مطروح للطاقة النووية مهمة للغاية، مؤكدًا على أن العلاقات المصرية الروسية تشهد أزهي عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.  

إنشاء محطة الضبعة النووية تعزز مصادر الطاقة 


وقال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» ان الشراكة المصرية الروسية ستحقق التعاون المشترك وخاصة في مجال مشروع محطة الضبعة النووية والتي تحتوي على ٤ وحدات ستنتج ٤٨٠٠ ميجا وات من الكهرباء .

وتابع "سعد الدين" أن تنويع مصادر الطاقة بين النظيفة والتقليدية والنووية أمر مهم وسيؤدي إلي زيادة قدرات مصر لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن تشيد محطة الضبعة النووية سيؤدي إلي توطين صناعة المحطات النووية بهدف زيادة المكون المحلي في المحطة.

تشغيل أول مفاعل نووي بالضبعة سبتمبر ٢٠٢٨

وأوضح أن روسيا ستتحمل ٨٥% من التمويل المطلوب لإنشاء المحطة بعدد أربع وحدات بقيمة تتراوح بين 25-30 مليار دولار، في حين ستتولي الحكومة المصرية تمويل قيمة 15% ، ومن المتوقع بدأ تشغيل الوحدة الأولى للمفاعل خلال سبتمبر ٢٠٢٨، على أن يدخل مراحله التجريبية في ٢٠٢٧.

تشيد الضبعة النووية يؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة

وقال رئيس لجنة الطاقة، إن مصر أصبحت مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإنشاء محطة الضبعة النووية السلمية سيؤدي إلى توطين صناعات مكملة ويحقق استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج و تصدير الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت  قناة القاهرة الإخبارية قد أفادت في خبر عاجل عن"الكرملين" بأن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يشاركان اليوم عبر الفيديو في مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحافظة مطروح للطاقة النووية.

لجنة الطاقة اتحاد الصناعات المصرية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة الضبعة النووية

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