الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئاسة عن مشروع الضبعة النووى: يوفر آلاف فرص العمل.. وعائدات اقتصادية ضخمة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور أحمد فهمي

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع النووي المصري سيعود على البلد بعوائد اقتصادية ضخمة، موضحا أنه يوفر آلاف فرص العمل. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن معظم العاملين بالمشروع النووي في الضبعة من المصريين، مشيرًا إلى أن المشروع النووي مصري بداية من التوطين وحتى التكنولوجيا النووية، وأنه جزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة.

وتابع، أن الرئيس السيسي فى 2015 اتخذ قرارا بإعادة إحياء المشروع النووي المصري، واتخذ القرار بالتعاون مع الأصدقاء فى روسيا، مؤكدًا أن الدولة لديها رؤية بعيدة المدى من أجل مستقبل أفضل، حيث بات لدى الدولة حاليًا بنية تحتية على أعلى مستوى. 

وأكد فهمي، أن الدولة المصرية تقوم حاليًا على مواكبة التطور الذي يحدث فى العالم، إلى جانب سعيها لتحقيق فائض واكتفاء من الغذاء، وأن المشروع النووي المصري جزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة بما فيها من صناعة وأمن واستقرار وزراعة.

وأردف، أن مصر لديها مكانة قوية فى العالم ولم تتوقف يومًا واحدًا عن العمل في مشروع محطة الضبعة النووية وواصلت التقدم والبناء رغم كل التحديات.

رئاسة الجمهورية المشروع النووي المصري عوائد اقتصادية فرص العمل التنمية الشاملة الرئيس السيسي

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