الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علاء الغمرى يكشف سبب إحجام شركات السياحة عن رحلات الحج والعمرة

علاء الغمري
علاء الغمري

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن العمرة تواجه مشكلة كبيرة خاصة بعد إحجام الشركات عن بيعها بسبب ارتفاع أسعار العملة الجنوني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشركات عندما تعلن عن بيعها لرحلات العمرة يبدأ العمل عليه بعد 20 يومًا، ولكن الشركات تفاجأ بارتفاع أسعار العملة بأرقام فلكية، ولهذا الشركات خلال الفترة الماضية أوقفت العمرة حتى استقرار أسعار العملة.

أزمة شركات السياحة مع الحج

وتابع، أن الحج  أزمة كبيرة هو الآخر، خاصة بعد أن سعرت الدولة برامج الحج، مشيرًا إلى أن سعر الريال وقتها كان 13 جنيهًا أما اليوم سعر الريال وصل إلى 17 جنيهًا، ما شكل أزمة كبيرة لشركات السياحة.

وطالب بتوفير الدولة سعرًا مناسبًا لشركات السياحة، وذلك لأن شركات السياحة عندما تشتري العملة من السوق السوادء فإنها تكون معرضة للسجن ومصادرة أموالها بالإضافة إلى أن الطلب يؤدي إلى انتشار السوق السوداء ونشاطها.

وأكد أن ما تحتاجه الشركات 70 مليون دولار، والدولة وفرت للداخلية والتضامن ولذا توجد فجوة بين سعر الدولة والتضامن بسبب فارق العملة.

علاء الغمري إحجام الشركات شركات السياحة الحج رحلات العمرة أسعار العملة

مواد متعلقة

برلمانى يطالب أصحاب شركات السياحة بسداد مستحقاتهم للدولة

ضوابط جديدة من وزارة السياحة لعمل شركات بتنظم السياحة الصحراوية

شركات السياحة تناشد الراغبين في الحج بالتعامل مع شركات السياحة مباشرة دون وسطاء

توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة للموسم الحالى

عضو غرفة شركات السياحة: حملات دعائية للحج السياحى لمنع ممارسات الموسم الماضى

عضو “شركات السياحة”: باقي 20 يومًا على غلق باب التسجيل ببرامج الحج السياحي

نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تعقد اجتماعًا مع ممثلى إحدى شركات الطيران الكويتية

الوقائع الرسمية تنشر قرار "السياحة" بالغلق الإداري لـ10 شركات للعمل بدون تراخيص

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عاجل|بعد تحذير "الصحة العالمية".. تاج الدين يكشف حقيقة ظهور وباء "إكس" العالمى

كيف ينجح «الفراعنة» فى عبور الأدوار الإقصائية بطريقة كيروش؟

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

"نقل ثقيل" تدهس 20 سيارة أعلى دائرى المريوطية (فيديو)

"عملية ترميم".. فيتوريا يعيد بناء دفاع المنتخب قبل موقعة دور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى