الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجبلاية يدرس تقديم "احتجاج رسمي" على ملعب مباراة دور الـ16

منتخب مصر
منتخب مصر

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام التقدم باحتجاج رسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "CAF" بشأن غياب مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص إقامة مباراة دور الـ16 بين منتخب مصر صيف المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة السادسة على ملعب الأخير فى مدينة سان بيدور.

جاء تحرك مسؤولى الجبلاية بشأن مكان إقامة مباراة دور الـ16 من بطولة أفريقيا ٢٠٢٣ المقامة فى كوت ديفوار حاليًا متأخرا للغاية بعد الاتفاق على تقديم احتجاج رسمى لـ"كاف"، خاصة وان مثل هذه الامور معلنة من قبل بداية البطولة. 

لم يكن قرار اللجنة المنظمة لكأس امم أفريقيا منصفا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث وضعت مباراتي دور 16 للأول والوصيف  للمجموعة السادسة على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو، بينما وصيف المجموعة الثانية عليه مغادرة مدينة أبيدجان فى طريقه إلى سان بيدرو رغم أن الأفضل كان اتجاه وصيف المجموعةالسادسة نحو أبيدجان العاصمة الاقتصادية لمواجهة وصيف المجموعة الثانية وهو أمر أفضل للمنتخبين من حيث الأجواء والامكانيات المتاحة فى أبيدجان.

لكن الأمر الحتمى أن يغادر منتخب مصر أبيدجان فى طريقه إلى سان بيدرو لمواجهة وصيف المجموعة السادسة هناك وهو ما يمنح وصيف السادسة أريحية من حيث الإقامة والتعود على الأجواء هناك.

إن كانت هناك أنباء حول منح المجموعة السادسة مميزات إضافية من قبل اللجنة المنظمة، مجاملة لمنتخب المغرب، تحسبا لتأهله كثانى للمجموعة السادسة ومن ثم يكون لديه أفضلية فى خوض مباراة دور الـ16 على ملعب سان بيدرو.

ويخوض منتخب مصر تدريباته بشكل طبيعى فى مقر إقامته بابيدجان على أن يكون التحرك إلى مدينة سان بيدرو يوم الخميس، بناءً على ترتيبات الكاف، بعد رحيل فرق المجموعة السادسة عن سان بيدرو، وذلك استعدادًا لمباراة دور الـ16.

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