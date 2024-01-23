تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "رشوة آثار إمبابة" لـ 28 أبريل

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المختصة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة برشوة آثار إمبابة، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما في جلسة سابقة، إلى جلسة 28 أبريل.

كانت قد كشفت التحقيقات في قضية رشوة آثار إمبابة عن أن أن مفتش الآثار الذي تم ضبطه ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.

وضمت أسماء المتهمين في القضية كلا من ض. س رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد. ح مدير منطقة آثار إمبابة، ر. ح كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، ع. م مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإ. ج، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أ. ع مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، وم. أ محام حر، وش. ح طباخ.