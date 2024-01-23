الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وسط صراع أوروبي سعودي.. أوسيمين يلمّح لرحيله عن نابولي نهاية الموسم

أوسيمين
أوسيمين

ألمح النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم منتخب نجيريا، إلى إمكانية رحيله عن نابولي الإيطالي نهاية الموسم رغم تجديد عقده مع الفريق منذ أشهر.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد أوسيمين بنهاية الموسم المقبل، إلا أن النادي الإيطالي، مدد عقد المهاجم النيجيري لعام إضافي حتى 2026.

ووسط اهتمام كبير من أندية السعودية وكبار أوروبا قال أوسيمين لشبكة“cbs”: "أعتقد أن 60% من الناس يذكرون الشائعات المتعلقة بي والمرتبطة بالدوري الإنجليزي الممتاز".

أضاف: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو أحد أكبر الدوريات في العالم، أريد إنهاء الموسم مع نابولي بقوة ثم اتخاذ القرار الذي اتخذته بالفعل".

وخاض المهاجم النيجيري 32 مباراة خلال الموسم الماضي من الإيطالي، سجل خلالها 26 هدفًا، ليتوج بجائزة هداف «كالتشيو».

وتوج فيكتور أوسيمين، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، والتي منحها له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الحفل الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.

أوسيمين فيكتور أوسيمين نجيريا نابولى أندية السعودية

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