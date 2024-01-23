رابط تسجيل الدخول لمصلحة الضرائب المصرية

تسجيل الدخول مصلحة الضرائب المصرية..تصدر هذا السؤال محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين للاستعلام عن الضرائب دون الحاجة إلى الذهاب لمصلحة الضرائب.

ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية رابط تسجيل الدخول مصلحة الضرائب المصرية، وكيفية التسجيل عليه بالخطوات.

رابط تسجيل الدخول مصلحة الضرائب المصرية

- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية (للدخول اضغط هنــا)

- بعد الدخول على الموقع يجب عليك إنشاء بريد إلكترونى

-بعد إنشاء البريد الإلكتروني قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر على تسجيل الدخول.

- اضغط على السجل كممول

-قم بإدخال البيانات يدويا ثم الضغط على السهم للانتقال للصفحة التالية

- إدخال رقم السجل الضريبى الخاص بالممول ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قد أوضحت في تصريحات سابقة لها أنه في حال تأخر الممولين والمسجلين بضريبة (دخل/قيمة مضافة ) عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيهًا ولا تُجاوز خمسون ألف جنيهًا.

كما أوضحت أن التأخرعن تقديم الإقرار الضريبي (دخل/قيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة ( 70 ) من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا، مشيرًا إلى أنه فى حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.