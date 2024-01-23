الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم القاهرة" تقيم فعاليات "أتوبيس الدعم النفسى" بالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان

ندوة أتوبيس الدعم
ندوة أتوبيس الدعم النفسي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

عقد توجيه عام التربية النفسية بالمديرية بمحافظة القاهرة أولى ندوات أتوبيس الدعم النفسى تحت شعار “معًا  نحو بيئة عمل إيجابية” لدعم الصحة النفسية للعاملين بمحافظة القاهرة والمناطق والأحياء المديريات التابعة لها بالقاهرة لتنمية الموارد البشرية.

وأشارت عزة محمد سليمان موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن تلك الندوة ضمن سلسلة من الندوات التى يعقدها توجيه عام التربية النفسية بالمديرية لتقديم الرعاية والحماية للعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة.

وتطرقت الندوة إلى التعريف بمراكز الدعم والإرشاد النفسى والخدمات المقدمة وأماكن تواجدهم، وكذلك التعرف على العلاقة بين حقوق الإنسان والصحة النفسية ودعم منطمة الصحة العالمية باطلاق حملة الصحة النفسية حق عالمى من حقوق الإنسان، والتوعية بأخطاء التفكير وتأثيرها علي الصحة النفسية وعلى تربية الأبناء والرعاية الذاتية وأهميتها، وكذلك كيفية إدارة الضغوط التى قد يتعرض لها الموظف أثناء عمله والتعامل مع الأفكار السلبية الناتجة عنها وتقديم بعض الأنشطة الترفيهية التى تساعد على تنمية الوعى بالذات.

وتم مناقشة اتباع أساليب عمل مرنة من خلال أوقات العمل ووضع سياسية لتدريب الموظفين من خلال دورات تدريبية وعقد أجتماعات بصفة دورية لتنمية مهارات التواصل الفعال وخلق بيئة عمل محفزة من خلال فترات الراحة.

وجاءت الندوة برعاية الأستاذ أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وتحت إشراف د.همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية ود. أميرة مصطفى خميس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية  م. أحمد معروف رئيس وحدة حقوق الإنسان ود. عزة محمد سليمان موجه عام التربية النفسية بالقاهرة، ومشاركة فريق عمل مراكز الدعم والإرشاد النفسى بالقاهرة  ومجموعة كبيرة من وحدة حقوق بأحياء محافظة القاهرة.

وبحضور مسئولى وحدة حقوق الإنسان بديوان محافظة القاهرة وأحياء المنطقتين الشرقية، والشمالية وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وحدة حقوق الإنسان ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبالتنسيق مع التوجيه العام للتربية النفسية بالقاهرة

اتوبيس الدعم النفسي صحة نفسية تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

تطوير شامل بالمنظومة.. تفاصيل خطة محافظة القاهرة للإنارة حتى 2030

تشمل مشروعات عديدة.. ننشر خطة محافظة القاهرة الاستثمارية حتى 2030

الأكثر قراءة

عاجل| على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب الأقصر.. شعر بها السكان

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏اسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوي!!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهي؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى