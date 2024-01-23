"تعليم القاهرة" تقيم فعاليات "أتوبيس الدعم النفسى" بالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان

عقد توجيه عام التربية النفسية بالمديرية بمحافظة القاهرة أولى ندوات أتوبيس الدعم النفسى تحت شعار “معًا نحو بيئة عمل إيجابية” لدعم الصحة النفسية للعاملين بمحافظة القاهرة والمناطق والأحياء المديريات التابعة لها بالقاهرة لتنمية الموارد البشرية.

وأشارت عزة محمد سليمان موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن تلك الندوة ضمن سلسلة من الندوات التى يعقدها توجيه عام التربية النفسية بالمديرية لتقديم الرعاية والحماية للعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة.

وتطرقت الندوة إلى التعريف بمراكز الدعم والإرشاد النفسى والخدمات المقدمة وأماكن تواجدهم، وكذلك التعرف على العلاقة بين حقوق الإنسان والصحة النفسية ودعم منطمة الصحة العالمية باطلاق حملة الصحة النفسية حق عالمى من حقوق الإنسان، والتوعية بأخطاء التفكير وتأثيرها علي الصحة النفسية وعلى تربية الأبناء والرعاية الذاتية وأهميتها، وكذلك كيفية إدارة الضغوط التى قد يتعرض لها الموظف أثناء عمله والتعامل مع الأفكار السلبية الناتجة عنها وتقديم بعض الأنشطة الترفيهية التى تساعد على تنمية الوعى بالذات.

وتم مناقشة اتباع أساليب عمل مرنة من خلال أوقات العمل ووضع سياسية لتدريب الموظفين من خلال دورات تدريبية وعقد أجتماعات بصفة دورية لتنمية مهارات التواصل الفعال وخلق بيئة عمل محفزة من خلال فترات الراحة.

وجاءت الندوة برعاية الأستاذ أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وتحت إشراف د.همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية ود. أميرة مصطفى خميس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية م. أحمد معروف رئيس وحدة حقوق الإنسان ود. عزة محمد سليمان موجه عام التربية النفسية بالقاهرة، ومشاركة فريق عمل مراكز الدعم والإرشاد النفسى بالقاهرة ومجموعة كبيرة من وحدة حقوق بأحياء محافظة القاهرة.

وبحضور مسئولى وحدة حقوق الإنسان بديوان محافظة القاهرة وأحياء المنطقتين الشرقية، والشمالية وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وحدة حقوق الإنسان ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبالتنسيق مع التوجيه العام للتربية النفسية بالقاهرة