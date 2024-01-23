الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مديرية العمل بالأقصر تبحث آليات تطوير أداء المناطق والمكاتب التابعة

اجتماع مديرية العمل
اجتماع مديرية العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، اجتماعًا مع مديري المناطق ومديري الإدارات والمكاتب التابعة والمفتشين، وذلك بالديوان عام للمديرية للوقوف على الإنجازات المحققة خلال العام الماضي بواسطة عرض تقديمي Power point، والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء بداية العام الجديد، والوقوف على أهم المميزات للثبات عليها والتطوير منها.

السلامة والصحة المهنية 

وتطرق الاجتماع إلى استعراض المعوقات التي تحول بين أداء العمل وطرق حلها، وذلك ضمن جهود المديرية لتفعيل المهام المنوط بها وأجهزتها القيام بها فى كل الأعمال من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل والتشغيل وخدمة المواطنين، وأيضًا متابعة ومراقبة المنشآت فى تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتنفيذ الخطط الموضوعة وضمان تنفيذ أحكام القوانين ذات الصلة فى كل المنشآت.

دفع عجلة الاقتصاد القومي

وأوضح الدكتور هشام محمد عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتفعيل المهام التى تقوم بها فى خدمة المجتمع وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد القومي والاستثمار وحماية ورعاية العمال فى مختلف القطاعات.

 وأضاف مدير المديرية، أنه جرى خلال العرض التقديمي قدم الشكر والتقدير لجميع الزملاء على رفع مستوى أداء مديرية العمل عن فتح مكاتب جديدة ودورات تدريبية وميكنة كعب العمل وميكنة إدارة التدريب، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المديرية، مؤكدًا استمرار كل الأجهزة والمكاتب التابعة فى تحسين مستوى أدائها وابتكار آليات جديدة من أجل تيسير مهمة تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الوقوف على الإنجازات المحققة خلال العام الماضي بواسطة عرض تقديمي Power point، والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء بداية العام الجديد، والوقوف على أهم المميزات للثبات عليها والتطوير منها.

مديرية العمل محافظة الأقصر السلامة والصحة المهنية دورات تدريبية كعب العمل

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