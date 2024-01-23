الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في اطار خطة التطوير

ترقية العاملين في "الغزل والنسيج" مع قرب افتتاح مصانع جديدة (خاص)

الدستور مع الدكتور
الدستور مع الدكتور أحمد شاكر أثناء جولة في أول مصنع مطور

اعتمدت الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة الدكتور أحمد شاكر، قرارا بترقية جميع العاملين المستوفين للترقية بشركاتها التابعة ومنهم شركة مصر لتجارة حليج الأقطان.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج  تعمل على تنفيذ مشروع قومي خاصة بعودة القطن المصري للريادة عبر تطوير محالج القطن المختلفة، حيث تم دمج حوالي 24 محلج قطن في 11 محلجا، ثم الاستقرار على إنشاء 6 محالج جديدة للقطن تستوفي جميع الاحتياجات الخاصة بحلج القطن المصري.

وأوضحت المصادر أنه الشركة  القابضة للغزل والنسيج، عملت على تحديث منظومة خاصة بتداول القطن وتجارته ودمج شركات تجارة القطن تحت مظلة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، كما يتم العمل على الانتهاء من محالج القطن المختلفة الجديدة التي تم إنشائها ومن المقرر افتتاح هذه المحالج قريبا للغاية في ظل خطة التطوير الشامل التي يتم تنفيذها.

 وأشارت إلى أنه وقعت الشركة القابضة للغزل والنسيج مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بروتوكول تعاون خاص ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج في إطار العمل على توفير السيولة والتمويل اللازم للانتهاء من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج، وفقا للجدول الزمني المخطط له.

 في هذا الإطار تم افتتاح محلج الفيوم المطور وجاري العم على افتتاح باقي محالج القطن مع افتتاح أول منصع مطور للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، بالإضافة إلى العمل على تجهيز وتشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى.

 

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